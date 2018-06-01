Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,52 3,69 -4,61 GSD Holding 0,68 0,71 -4,23 Anadolu Efes 24,16 25,20 -4,13 Garanti Bankası 8,55 8,91 -4,04 Aksa Enerji 3,90 4,06 -3,94 Ayen Enerji 3,48 3,61 -3,60 Gözde Girişim 2,95 3,06 -3,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 1,69 -3,55 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,13 -3,54 Sasa Polyester 10,27 10,63 -3,39 Akbank 7,76 8,03 -3,36 Turcas Petrol 1,79 1,85 -3,24 Global Yat. Holding 3,61 3,73 -3,22 Sinpaş GMYO 0,61 0,63 -3,17 Fenerbahçe Futbol 39,36 40,64 -3,15 Banvit 12,28 12,67 -3,08 Kipa Ticaret 2,01 2,07 -2,90 İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78 Metro Holding 1,07 1,10 -2,73 Sabancı Holding 9,11 9,33 -2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)