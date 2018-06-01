Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,523,69-4,61
GSD Holding0,680,71-4,23
Anadolu Efes24,1625,20-4,13
Garanti Bankası8,558,91-4,04
Aksa Enerji3,904,06-3,94
Ayen Enerji3,483,61-3,60
Gözde Girişim2,953,06-3,59
Doğtaş Kelebek Mobilya1,631,69-3,55
İhlas Gayrimenkul1,091,13-3,54
Sasa Polyester10,2710,63-3,39
Akbank7,768,03-3,36
Turcas Petrol1,791,85-3,24
Global Yat. Holding3,613,73-3,22
Sinpaş GMYO0,610,63-3,17
Fenerbahçe Futbol39,3640,64-3,15
Banvit12,2812,67-3,08
Kipa Ticaret2,012,07-2,90
İhlas Holding0,350,36-2,78
Metro Holding1,071,10-2,73
Sabancı Holding9,119,33-2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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