Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,26 5,44 -3,31 Sasa Polyester 8,94 9,21 -2,93 Petkim 5,06 5,15 -1,75 Odaş Elektrik 4,95 5,03 -1,59 Anadolu Cam 2,56 2,59 -1,16 Turkcell 12,90 13,03 -1,00 Metro Holding 1,01 1,02 -0,98 İş Bankası (C) 6,12 6,18 -0,97 Çemtaş 5,11 5,16 -0,97 Ege Endüstri 301,90 304,70 -0,92 Türk Telekom 5,57 5,62 -0,89 Ülker Bisküvi 19,03 19,20 -0,89 Gübre Fabrik. 3,36 3,39 -0,88 Kordsa Teknik Tekstil 6,93 6,99 -0,86 Sabancı Holding 9,75 9,83 -0,81 Global Yat. Holding 3,78 3,81 -0,79 MLP Sağlık 16,68 16,81 -0,77 Doğuş Otomotiv 8,02 8,07 -0,62 Enerjisa Enerji 6,62 6,66 -0,60 Kipa Ticaret 1,99 2,00 -0,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)