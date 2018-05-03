Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|15,05
|16,35
|-7,95
|T.S.K.B.
|1,35
|1,38
|-2,17
|Arçelik
|18,02
|18,32
|-1,64
|Tekfen Holding
|15,84
|16,07
|-1,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|1,40
|-1,43
|Koç Holding
|13,59
|13,77
|-1,31
|Ak Enerji
|0,82
|0,83
|-1,20
|Anadolu Efes
|25,82
|26,12
|-1,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,10
|4,14
|-0,97
|Anadolu Cam
|3,16
|3,19
|-0,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,90
|6,96
|-0,86
|Gübre Fabrik.
|3,70
|3,73
|-0,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,77
|2,79
|-0,72
|Gözde Girişim
|4,20
|4,23
|-0,71
|Türk Telekom
|6,12
|6,16
|-0,65
|Türk Hava Yolları
|16,97
|17,08
|-0,64
|Enka İnşaat
|4,84
|4,87
|-0,62
|Sabancı Holding
|9,71
|9,77
|-0,61
|Soda Sanayii
|4,92
|4,95
|-0,61
|Tofaş Oto. Fab.
|25,38
|25,52
|-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)