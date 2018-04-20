Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|3,29
|3,82
|-13,87
|Doğan Holding
|1,06
|1,11
|-4,50
|Global Yat. Holding
|4,21
|4,34
|-3,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,35
|-2,86
|Türk Hava Yolları
|18,39
|18,87
|-2,54
|Pegasus
|31,90
|32,64
|-2,27
|İhlas Holding
|0,45
|0,46
|-2,17
|Yataş
|29,90
|30,52
|-2,03
|Ayen Enerji
|5,32
|5,43
|-2,03
|Tüpraş
|108,90
|111,10
|-1,98
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|1,58
|-1,90
|Türk Traktör
|69,85
|71,20
|-1,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,37
|9,55
|-1,88
|Ülker Bisküvi
|21,26
|21,66
|-1,85
|Sasa Polyester
|14,37
|14,62
|-1,71
|Fenerbahçe Futbol
|34,42
|34,98
|-1,60
|Zorlu Enerji
|1,86
|1,89
|-1,59
|Bera Holding
|2,54
|2,58
|-1,55
|Karsan Otomotiv
|2,05
|2,08
|-1,44
|Koza Altın
|50,05
|50,75
|-1,38