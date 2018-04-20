Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 3,29 3,82 -13,87 Doğan Holding 1,06 1,11 -4,50 Global Yat. Holding 4,21 4,34 -3,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86 Türk Hava Yolları 18,39 18,87 -2,54 Pegasus 31,90 32,64 -2,27 İhlas Holding 0,45 0,46 -2,17 Yataş 29,90 30,52 -2,03 Ayen Enerji 5,32 5,43 -2,03 Tüpraş 108,90 111,10 -1,98 İhlas Gayrimenkul 1,55 1,58 -1,90 Türk Traktör 69,85 71,20 -1,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,37 9,55 -1,88 Ülker Bisküvi 21,26 21,66 -1,85 Sasa Polyester 14,37 14,62 -1,71 Fenerbahçe Futbol 34,42 34,98 -1,60 Zorlu Enerji 1,86 1,89 -1,59 Bera Holding 2,54 2,58 -1,55 Karsan Otomotiv 2,05 2,08 -1,44 Koza Altın 50,05 50,75 -1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)