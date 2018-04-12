Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,86
|5,08
|-4,33
|Pegasus
|33,12
|33,98
|-2,53
|Sasa Polyester
|11,59
|11,89
|-2,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,08
|4,18
|-2,39
|İhlas Holding
|0,43
|0,44
|-2,27
|Koç Holding
|14,93
|15,27
|-2,23
|Türk Traktör
|70,75
|71,95
|-1,67
|Bera Holding
|2,48
|2,52
|-1,59
|Netaş Telekom.
|13,34
|13,53
|-1,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|1,51
|-1,32
|Global Yat. Holding
|3,93
|3,98
|-1,26
|Alarko Holding
|6,31
|6,39
|-1,25
|Vestel
|9,58
|9,70
|-1,24
|Türk Hava Yolları
|18,37
|18,60
|-1,24
|Ülker Bisküvi
|20,80
|21,06
|-1,23
|İpek Doğal Enerji
|4,83
|4,89
|-1,23
|Aksa Enerji
|4,09
|4,14
|-1,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,84
|6,92
|-1,16
|TAV Havalimanları
|24,12
|24,40
|-1,15
|Anadolu Efes
|26,42
|26,72
|-1,12