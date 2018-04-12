Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,86 5,08 -4,33 Pegasus 33,12 33,98 -2,53 Sasa Polyester 11,59 11,89 -2,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,08 4,18 -2,39 İhlas Holding 0,43 0,44 -2,27 Koç Holding 14,93 15,27 -2,23 Türk Traktör 70,75 71,95 -1,67 Bera Holding 2,48 2,52 -1,59 Netaş Telekom. 13,34 13,53 -1,40 İhlas Gayrimenkul 1,49 1,51 -1,32 Global Yat. Holding 3,93 3,98 -1,26 Alarko Holding 6,31 6,39 -1,25 Vestel 9,58 9,70 -1,24 Türk Hava Yolları 18,37 18,60 -1,24 Ülker Bisküvi 20,80 21,06 -1,23 İpek Doğal Enerji 4,83 4,89 -1,23 Aksa Enerji 4,09 4,14 -1,21 Tümosan Motor ve Traktör 6,84 6,92 -1,16 TAV Havalimanları 24,12 24,40 -1,15 Anadolu Efes 26,42 26,72 -1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)