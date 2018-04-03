Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,50
|2,79
|-10,39
|Ayen Enerji
|8,69
|9,52
|-8,72
|Datagate Bilgisayar
|10,93
|11,47
|-4,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,38
|-2,63
|Yataş
|34,24
|35,00
|-2,17
|Anel Elektrik
|3,19
|3,25
|-1,85
|Koç Holding
|15,71
|15,98
|-1,69
|Galatasaray Sportif
|2,35
|2,39
|-1,67
|Park Elek.Madencilik
|4,19
|4,26
|-1,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|17,43
|17,70
|-1,53
|Coca Cola İçecek
|36,52
|37,02
|-1,35
|Ford Otosan
|59,95
|60,75
|-1,32
|Anadolu Cam
|3,28
|3,32
|-1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|26,86
|-1,19
|Trakya Cam
|5,02
|5,08
|-1,18
|Odaş Elektrik
|6,75
|6,83
|-1,17
|Gözde Girişim
|5,16
|5,22
|-1,15
|Soda Sanayii
|5,31
|5,37
|-1,12
|Tekfen Holding
|17,26
|17,40
|-0,80
|ASELSAN
|30,44
|30,68
|-0,78