Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,50 2,79 -10,39 Ayen Enerji 8,69 9,52 -8,72 Datagate Bilgisayar 10,93 11,47 -4,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63 Yataş 34,24 35,00 -2,17 Anel Elektrik 3,19 3,25 -1,85 Koç Holding 15,71 15,98 -1,69 Galatasaray Sportif 2,35 2,39 -1,67 Park Elek.Madencilik 4,19 4,26 -1,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 17,43 17,70 -1,53 Coca Cola İçecek 36,52 37,02 -1,35 Ford Otosan 59,95 60,75 -1,32 Anadolu Cam 3,28 3,32 -1,20 Tofaş Oto. Fab. 26,54 26,86 -1,19 Trakya Cam 5,02 5,08 -1,18 Odaş Elektrik 6,75 6,83 -1,17 Gözde Girişim 5,16 5,22 -1,15 Soda Sanayii 5,31 5,37 -1,12 Tekfen Holding 17,26 17,40 -0,80 ASELSAN 30,44 30,68 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)