Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,31 2,39 -3,35 Otokar 115,20 116,90 -1,45 Sasa Polyester 14,93 15,10 -1,13 Halk GMYO 0,90 0,91 -1,10 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,80 19,00 -1,05 Ak Enerji 0,95 0,96 -1,04 Bera Holding 2,90 2,93 -1,02 Anadolu Efes 26,84 27,08 -0,89 İş GMYO 1,28 1,29 -0,78 Hürriyet Gzt. 1,36 1,37 -0,73 Gübre Fabrik. 4,16 4,19 -0,72 Türk Hava Yolları 19,28 19,41 -0,67 Ege Endüstri 385,90 387,60 -0,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,58 4,60 -0,43 Aksa 16,67 16,74 -0,42 Soda Sanayii 5,45 5,47 -0,37 Fenerbahçe Futbol 33,68 33,80 -0,36 Yataş 34,24 34,36 -0,35 Aygaz 14,55 14,58 -0,21 Pegasus 35,72 35,78 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)