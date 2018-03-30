Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,31
|2,39
|-3,35
|Otokar
|115,20
|116,90
|-1,45
|Sasa Polyester
|14,93
|15,10
|-1,13
|Halk GMYO
|0,90
|0,91
|-1,10
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,80
|19,00
|-1,05
|Ak Enerji
|0,95
|0,96
|-1,04
|Bera Holding
|2,90
|2,93
|-1,02
|Anadolu Efes
|26,84
|27,08
|-0,89
|İş GMYO
|1,28
|1,29
|-0,78
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|1,37
|-0,73
|Gübre Fabrik.
|4,16
|4,19
|-0,72
|Türk Hava Yolları
|19,28
|19,41
|-0,67
|Ege Endüstri
|385,90
|387,60
|-0,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,58
|4,60
|-0,43
|Aksa
|16,67
|16,74
|-0,42
|Soda Sanayii
|5,45
|5,47
|-0,37
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|33,80
|-0,36
|Yataş
|34,24
|34,36
|-0,35
|Aygaz
|14,55
|14,58
|-0,21
|Pegasus
|35,72
|35,78
|-0,17