Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,95
|3,05
|-3,28
|Migros Ticaret
|23,26
|23,70
|-1,86
|Yataş
|36,02
|36,64
|-1,69
|Bim Mağazalar
|74,50
|75,75
|-1,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,70
|3,76
|-1,60
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,71
|-1,41
|Aksa
|16,48
|16,65
|-1,02
|Türk Telekom
|6,89
|6,96
|-1,01
|Türk Traktör
|76,40
|77,10
|-0,91
|Kipa Ticaret
|3,67
|3,70
|-0,81
|Koç Holding
|16,49
|16,61
|-0,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,50
|4,53
|-0,66
|Fenerbahçe Futbol
|33,30
|33,52
|-0,66
|Anadolu Efes
|26,86
|27,02
|-0,59
|Erbosan
|77,95
|78,40
|-0,57
|Tekfen Holding
|17,50
|17,60
|-0,57
|Netaş Telekom.
|14,80
|14,88
|-0,54
|Otokar
|115,50
|116,10
|-0,52
|Galatasaray Sportif
|1,99
|2,00
|-0,50
|Kardemir (D)
|4,16
|4,18
|-0,48