Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,95 3,05 -3,28 Migros Ticaret 23,26 23,70 -1,86 Yataş 36,02 36,64 -1,69 Bim Mağazalar 74,50 75,75 -1,65 Beşiktaş Futbol Yat. 3,70 3,76 -1,60 Sinpaş GMYO 0,70 0,71 -1,41 Aksa 16,48 16,65 -1,02 Türk Telekom 6,89 6,96 -1,01 Türk Traktör 76,40 77,10 -0,91 Kipa Ticaret 3,67 3,70 -0,81 Koç Holding 16,49 16,61 -0,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,50 4,53 -0,66 Fenerbahçe Futbol 33,30 33,52 -0,66 Anadolu Efes 26,86 27,02 -0,59 Erbosan 77,95 78,40 -0,57 Tekfen Holding 17,50 17,60 -0,57 Netaş Telekom. 14,80 14,88 -0,54 Otokar 115,50 116,10 -0,52 Galatasaray Sportif 1,99 2,00 -0,50 Kardemir (D) 4,16 4,18 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)