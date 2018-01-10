Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|7,90
|8,31
|-4,93
|Migros Ticaret
|25,68
|26,80
|-4,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,43
|5,61
|-3,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,69
|3,81
|-3,15
|Türk Hava Yolları
|15,60
|16,10
|-3,11
|Anel Elektrik
|3,68
|3,78
|-2,65
|Arçelik
|20,72
|21,28
|-2,63
|GSD Holding
|0,74
|0,76
|-2,63
|Deva Holding
|4,49
|4,61
|-2,60
|Pegasus
|34,56
|35,48
|-2,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,40
|-2,50
|Alarko GMYO
|51,25
|52,55
|-2,47
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|5,76
|-2,43
|Ülker Bisküvi
|21,80
|22,32
|-2,33
|Global Yat. Holding
|3,81
|3,90
|-2,31
|Halk GMYO
|0,91
|0,93
|-2,15
|Park Elek.Madencilik
|4,11
|4,20
|-2,14
|Metro Holding
|0,94
|0,96
|-2,08
|TAV Havalimanları
|21,66
|22,12
|-2,08
|Bagfaş
|10,45
|10,67
|-2,06