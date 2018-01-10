Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 7,90 8,31 -4,93 Migros Ticaret 25,68 26,80 -4,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,43 5,61 -3,21 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,69 3,81 -3,15 Türk Hava Yolları 15,60 16,10 -3,11 Anel Elektrik 3,68 3,78 -2,65 Arçelik 20,72 21,28 -2,63 GSD Holding 0,74 0,76 -2,63 Deva Holding 4,49 4,61 -2,60 Pegasus 34,56 35,48 -2,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50 Alarko GMYO 51,25 52,55 -2,47 İpek Doğal Enerji 5,62 5,76 -2,43 Ülker Bisküvi 21,80 22,32 -2,33 Global Yat. Holding 3,81 3,90 -2,31 Halk GMYO 0,91 0,93 -2,15 Park Elek.Madencilik 4,11 4,20 -2,14 Metro Holding 0,94 0,96 -2,08 TAV Havalimanları 21,66 22,12 -2,08 Bagfaş 10,45 10,67 -2,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)