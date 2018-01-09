Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,90 57,40 -6,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,80 3,91 -2,81 Kardemir (D) 3,28 3,37 -2,67 Arçelik 20,98 21,46 -2,24 Bagfaş 10,70 10,92 -2,01 Turcas Petrol 2,53 2,58 -1,94 Vakıf GMYO 2,66 2,71 -1,85 Park Elek.Madencilik 4,26 4,34 -1,84 Ülker Bisküvi 21,90 22,30 -1,79 Global Yat. Holding 3,95 4,02 -1,74 Kordsa Global 7,92 8,06 -1,74 Borusan Mannesmann 13,14 13,37 -1,72 Turkcell 14,92 15,18 -1,71 Türk Telekom 6,36 6,47 -1,70 Migros Ticaret 27,02 27,48 -1,67 T. Halk Bankası 10,26 10,42 -1,54 Aksa 13,98 14,19 -1,48 Ford Otosan 58,75 59,60 -1,43 Gübre Fabrik. 4,33 4,39 -1,37 Net Holding 2,21 2,24 -1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)