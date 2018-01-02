Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|6,30
|6,44
|-2,17
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|56,85
|58,00
|-1,98
|Yataş
|27,98
|28,30
|-1,13
|Şekerbank
|1,81
|1,83
|-1,09
|Gözde Girişim
|5,60
|5,66
|-1,06
|Tekfen Holding
|16,82
|17,00
|-1,06
|Metro Holding
|0,98
|0,99
|-1,01
|Tofaş Oto. Fab.
|32,80
|33,02
|-0,67
|Turkcell
|15,38
|15,48
|-0,65
|İhlas Gayrimenkul
|1,95
|1,96
|-0,51
|Enka İnşaat
|6,00
|6,03
|-0,50
|Net Holding
|2,20
|2,21
|-0,45
|Trakya Cam
|4,60
|4,62
|-0,43
|Kipa Ticaret
|2,57
|2,58
|-0,39
|Afyon Çimento
|7,76
|7,78
|-0,26
|Şişe Cam
|4,69
|4,70
|-0,21
|Anadolu Efes
|24,16
|24,20
|-0,17
|Türk Traktör
|75,90
|76,00
|-0,13
|Arçelik
|21,50
|21,52
|-0,09
|Aygaz
|16,06
|16,07
|-0,06