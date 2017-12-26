Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|2,70
|2,83
|-4,59
|Sasa Polyester
|11,48
|11,86
|-3,20
|Kardemir (D)
|3,06
|3,12
|-1,92
|Eczacıbaşı İlaç
|4,44
|4,51
|-1,55
|Anel Elektrik
|3,66
|3,71
|-1,35
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,59
|-1,26
|Kiler GMYO
|3,82
|3,86
|-1,04
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|55,10
|55,65
|-0,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,13
|5,18
|-0,97
|Anadolu Efes
|24,38
|24,60
|-0,89
|Trabzonspor Sportif
|2,25
|2,27
|-0,88
|Bagfaş
|10,46
|10,55
|-0,85
|Koç Holding
|17,46
|17,58
|-0,68
|Banvit
|21,24
|21,34
|-0,47
|Trakya Cam
|4,35
|4,37
|-0,46
|Kordsa Global
|7,26
|7,29
|-0,41
|Enka İnşaat
|5,83
|5,85
|-0,34
|Pegasus
|31,82
|31,92
|-0,31
|Vakıflar Bankası
|6,44
|6,46
|-0,31
|Global Yat. Holding
|3,54
|3,55
|-0,28