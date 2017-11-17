Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 16,58 18,41 -9,94 Halkbank 9,88 10,64 -7,14 Deva Holding 4,35 4,60 -5,43 Çelebi 32,94 34,68 -5,02 Ege Endüstri 284,80 299,00 -4,75 Hürriyet Gzt. 1,12 1,17 -4,27 Global Yat. Holding 3,48 3,63 -4,13 İhlas Holding 0,47 0,49 -4,08 Halk GMYO 0,94 0,98 -4,08 Turcas Petrol 2,28 2,36 -3,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,68 4,84 -3,31 Doğan Holding 0,90 0,93 -3,23 Metro Holding 0,92 0,95 -3,16 Erbosan 78,00 80,50 -3,11 Good-Year 4,09 4,22 -3,08 Koza Madencilik 5,12 5,28 -3,03 Yataş 25,58 26,32 -2,81 Park Elek.Madencilik 3,59 3,69 -2,71 Yazıcılar Holdıng 22,54 23,16 -2,68 TAV Havalimanları 17,64 18,12 -2,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)