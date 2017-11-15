Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,49
|6,66
|-17,57
|Galatasaray Sportif
|7,01
|7,62
|-8,01
|Alkim Kimya
|24,22
|24,86
|-2,57
|Emlak Konut GMYO
|2,61
|2,67
|-2,25
|Pegasus
|27,10
|27,72
|-2,24
|Kardemir (D)
|2,38
|2,43
|-2,06
|Global Yat. Holding
|3,92
|4,00
|-2,00
|TAV Havalimanları
|18,38
|18,74
|-1,92
|Petkim
|6,39
|6,51
|-1,84
|Migros Ticaret
|28,86
|29,40
|-1,84
|Trakya Cam
|4,29
|4,37
|-1,83
|Karsan Otomotiv
|1,65
|1,68
|-1,79
|İzmir Demir Çelik
|3,05
|3,10
|-1,61
|Ereğli Demir Celik
|9,21
|9,36
|-1,60
|Şişe Cam
|4,53
|4,60
|-1,52
|Banvit
|22,50
|22,84
|-1,49
|Park Elek.Madencilik
|4,02
|4,08
|-1,47
|GSD Holding
|0,70
|0,71
|-1,41
|T.S.K.B.
|1,41
|1,43
|-1,40
|Tat Gıda
|5,04
|5,11
|-1,37