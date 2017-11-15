Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,49 6,66 -17,57 Galatasaray Sportif 7,01 7,62 -8,01 Alkim Kimya 24,22 24,86 -2,57 Emlak Konut GMYO 2,61 2,67 -2,25 Pegasus 27,10 27,72 -2,24 Kardemir (D) 2,38 2,43 -2,06 Global Yat. Holding 3,92 4,00 -2,00 TAV Havalimanları 18,38 18,74 -1,92 Petkim 6,39 6,51 -1,84 Migros Ticaret 28,86 29,40 -1,84 Trakya Cam 4,29 4,37 -1,83 Karsan Otomotiv 1,65 1,68 -1,79 İzmir Demir Çelik 3,05 3,10 -1,61 Ereğli Demir Celik 9,21 9,36 -1,60 Şişe Cam 4,53 4,60 -1,52 Banvit 22,50 22,84 -1,49 Park Elek.Madencilik 4,02 4,08 -1,47 GSD Holding 0,70 0,71 -1,41 T.S.K.B. 1,41 1,43 -1,40 Tat Gıda 5,04 5,11 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)