Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|6,70
|8,32
|-19,47
|Banvit
|21,40
|23,10
|-7,36
|İhlas Holding
|0,55
|0,58
|-5,17
|Koza Madencilik
|5,66
|5,79
|-2,25
|Petkim
|6,44
|6,57
|-1,98
|Soda Sanayii
|5,28
|5,38
|-1,86
|Aksa Enerji
|3,78
|3,85
|-1,82
|Alkim Kimya
|23,90
|24,30
|-1,65
|GSD Holding
|0,72
|0,73
|-1,37
|Carrefoursa
|5,90
|5,98
|-1,34
|İpek Doğal Enerji
|5,43
|5,50
|-1,27
|Çelebi
|36,26
|36,72
|-1,25
|Karsan Otomotiv
|1,68
|1,70
|-1,18
|Doğan Holding
|0,90
|0,91
|-1,10
|Koza Altın
|30,28
|30,60
|-1,05
|Tüpraş
|125,90
|127,20
|-1,02
|Migros Ticaret
|29,50
|29,76
|-0,87
|Trabzonspor Sportif
|2,30
|2,32
|-0,86
|Şişe Cam
|4,62
|4,66
|-0,86
|Bagfaş
|9,62
|9,70
|-0,82