Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 6,70 8,32 -19,47 Banvit 21,40 23,10 -7,36 İhlas Holding 0,55 0,58 -5,17 Koza Madencilik 5,66 5,79 -2,25 Petkim 6,44 6,57 -1,98 Soda Sanayii 5,28 5,38 -1,86 Aksa Enerji 3,78 3,85 -1,82 Alkim Kimya 23,90 24,30 -1,65 GSD Holding 0,72 0,73 -1,37 Carrefoursa 5,90 5,98 -1,34 İpek Doğal Enerji 5,43 5,50 -1,27 Çelebi 36,26 36,72 -1,25 Karsan Otomotiv 1,68 1,70 -1,18 Doğan Holding 0,90 0,91 -1,10 Koza Altın 30,28 30,60 -1,05 Tüpraş 125,90 127,20 -1,02 Migros Ticaret 29,50 29,76 -0,87 Trabzonspor Sportif 2,30 2,32 -0,86 Şişe Cam 4,62 4,66 -0,86 Bagfaş 9,62 9,70 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)