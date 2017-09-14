Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,01 1,05 -3,81 Koza Madencilik 7,19 7,44 -3,36 Koza Altın 30,68 31,70 -3,22 İpek Doğal Enerji 5,19 5,30 -2,08 Banvit 19,82 20,24 -2,08 Alkim Kimya 23,90 24,38 -1,97 Metro Holding 1,02 1,04 -1,92 İhlas Holding 0,61 0,62 -1,61 Sasa Polyester 7,67 7,79 -1,54 İzmir Demir Çelik 3,55 3,60 -1,39 Coca Cola İçecek 38,90 39,40 -1,27 Kron Telekomünikasyon 15,75 15,95 -1,25 Erbosan 69,00 69,85 -1,22 Trakya Cam 3,59 3,63 -1,10 Bagfaş 11,11 11,23 -1,07 Global Yat. Holding 3,82 3,86 -1,04 TAV Havalimanları 19,54 19,74 -1,01 Vakıf GMYO 3,09 3,12 -0,96 Şişe Cam 4,16 4,20 -0,95 GÜBRETAŞ 5,33 5,38 -0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)