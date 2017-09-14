Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,01
|1,05
|-3,81
|Koza Madencilik
|7,19
|7,44
|-3,36
|Koza Altın
|30,68
|31,70
|-3,22
|İpek Doğal Enerji
|5,19
|5,30
|-2,08
|Banvit
|19,82
|20,24
|-2,08
|Alkim Kimya
|23,90
|24,38
|-1,97
|Metro Holding
|1,02
|1,04
|-1,92
|İhlas Holding
|0,61
|0,62
|-1,61
|Sasa Polyester
|7,67
|7,79
|-1,54
|İzmir Demir Çelik
|3,55
|3,60
|-1,39
|Coca Cola İçecek
|38,90
|39,40
|-1,27
|Kron Telekomünikasyon
|15,75
|15,95
|-1,25
|Erbosan
|69,00
|69,85
|-1,22
|Trakya Cam
|3,59
|3,63
|-1,10
|Bagfaş
|11,11
|11,23
|-1,07
|Global Yat. Holding
|3,82
|3,86
|-1,04
|TAV Havalimanları
|19,54
|19,74
|-1,01
|Vakıf GMYO
|3,09
|3,12
|-0,96
|Şişe Cam
|4,16
|4,20
|-0,95
|GÜBRETAŞ
|5,33
|5,38
|-0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)