Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|33,68
|34,34
|-1,92
|Kardemir (D)
|2,57
|2,62
|-1,91
|Banvit
|20,86
|21,20
|-1,60
|Türk Hava Yolları
|10,33
|10,47
|-1,34
|Turkcell
|13,21
|13,38
|-1,27
|Coca Cola İçecek
|39,98
|40,40
|-1,04
|Yataş
|17,97
|18,15
|-0,99
|Tofaş Oto. Fab.
|32,04
|32,30
|-0,80
|Aygaz
|16,26
|16,39
|-0,79
|Kordsa Global
|7,52
|7,57
|-0,66
|Ülker Bisküvi
|20,20
|20,32
|-0,59
|Zorlu Enerji
|1,77
|1,78
|-0,56
|Bim Mağazalar
|74,85
|75,25
|-0,53
|Pegasus
|30,14
|30,30
|-0,53
|Arçelik
|23,00
|23,12
|-0,52
|Migros Ticaret
|27,96
|28,10
|-0,50
|Şişe Cam
|4,20
|4,22
|-0,47
|Alarko Holding
|6,81
|6,84
|-0,44
|Kron Telekomünikasyon
|15,90
|15,97
|-0,44
|Netaş Telekom.
|13,76
|13,80
|-0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)