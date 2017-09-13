Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 33,68 34,34 -1,92 Kardemir (D) 2,57 2,62 -1,91 Banvit 20,86 21,20 -1,60 Türk Hava Yolları 10,33 10,47 -1,34 Turkcell 13,21 13,38 -1,27 Coca Cola İçecek 39,98 40,40 -1,04 Yataş 17,97 18,15 -0,99 Tofaş Oto. Fab. 32,04 32,30 -0,80 Aygaz 16,26 16,39 -0,79 Kordsa Global 7,52 7,57 -0,66 Ülker Bisküvi 20,20 20,32 -0,59 Zorlu Enerji 1,77 1,78 -0,56 Bim Mağazalar 74,85 75,25 -0,53 Pegasus 30,14 30,30 -0,53 Arçelik 23,00 23,12 -0,52 Migros Ticaret 27,96 28,10 -0,50 Şişe Cam 4,20 4,22 -0,47 Alarko Holding 6,81 6,84 -0,44 Kron Telekomünikasyon 15,90 15,97 -0,44 Netaş Telekom. 13,76 13,80 -0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)