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Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama384,70409,70-6,10
Esenboğa Elektrik32,4033,80-4,14
Doğuş Otomotiv33,7835,10-3,76
Fenerbahçe Futbol31,2832,42-3,52
Verusa Holding47,8249,26-2,92
Jantsa Jant Sanayi63,1565,00-2,85
Çimsa26,2426,98-2,74
Borusan Mannesmann22,8223,46-2,73
Albaraka Türk1,481,52-2,63
Bim Mağazalar67,8569,65-2,58
Logo Yazılım41,5042,60-2,58
Erbosan109,60112,50-2,58
Coca Cola İçecek83,9586,10-2,50
Türkiye Sigorta4,915,03-2,39
Türk Traktör156,10159,70-2,25
Deva Holding22,6823,20-2,24
Konya Çimento844,70864,00-2,23
Kordsa Teknik Tekstil24,6425,20-2,22
Emlak Konut GMYO1,781,82-2,20
Selçuk Ecza Deposu8,528,71-2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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