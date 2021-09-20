Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|384,70
|409,70
|-6,10
|Esenboğa Elektrik
|32,40
|33,80
|-4,14
|Doğuş Otomotiv
|33,78
|35,10
|-3,76
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|32,42
|-3,52
|Verusa Holding
|47,82
|49,26
|-2,92
|Jantsa Jant Sanayi
|63,15
|65,00
|-2,85
|Çimsa
|26,24
|26,98
|-2,74
|Borusan Mannesmann
|22,82
|23,46
|-2,73
|Albaraka Türk
|1,48
|1,52
|-2,63
|Bim Mağazalar
|67,85
|69,65
|-2,58
|Logo Yazılım
|41,50
|42,60
|-2,58
|Erbosan
|109,60
|112,50
|-2,58
|Coca Cola İçecek
|83,95
|86,10
|-2,50
|Türkiye Sigorta
|4,91
|5,03
|-2,39
|Türk Traktör
|156,10
|159,70
|-2,25
|Deva Holding
|22,68
|23,20
|-2,24
|Konya Çimento
|844,70
|864,00
|-2,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,64
|25,20
|-2,22
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,82
|-2,20
|Selçuk Ecza Deposu
|8,52
|8,71
|-2,18
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500