Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|34,80
|35,72
|-2,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,98
|44,04
|-2,41
|Net Holding
|4,68
|4,79
|-2,30
|Nuh Çimento
|35,68
|36,48
|-2,19
|Bera Holding
|10,08
|10,29
|-2,04
|Şok Marketler Ticaret
|12,30
|12,55
|-1,99
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,51
|-1,99
|MLP Sağlık
|25,86
|26,36
|-1,90
|Borusan Mannesmann
|25,24
|25,72
|-1,87
|Koç Holding
|22,38
|22,80
|-1,84
|Jantsa Jant Sanayi
|68,20
|69,40
|-1,73
|Konya Çimento
|885,50
|901,00
|-1,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|24,56
|-1,71
|Kartonsan
|50,00
|50,85
|-1,67
|İndeks Bilgisayar
|6,54
|6,65
|-1,65
|Çemtaş
|13,35
|13,57
|-1,62
|Türk Traktör
|164,20
|166,90
|-1,62
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,24
|-1,61
|Kardemir (D)
|7,33
|7,45
|-1,61
|Sabancı Holding
|10,01
|10,17
|-1,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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