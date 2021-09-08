Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 34,80 35,72 -2,58 Eczacıbaşı Yatırım 42,98 44,04 -2,41 Net Holding 4,68 4,79 -2,30 Nuh Çimento 35,68 36,48 -2,19 Bera Holding 10,08 10,29 -2,04 Şok Marketler Ticaret 12,30 12,55 -1,99 Odaş Elektrik 1,48 1,51 -1,99 MLP Sağlık 25,86 26,36 -1,90 Borusan Mannesmann 25,24 25,72 -1,87 Koç Holding 22,38 22,80 -1,84 Jantsa Jant Sanayi 68,20 69,40 -1,73 Konya Çimento 885,50 901,00 -1,72 Kordsa Teknik Tekstil 24,14 24,56 -1,71 Kartonsan 50,00 50,85 -1,67 İndeks Bilgisayar 6,54 6,65 -1,65 Çemtaş 13,35 13,57 -1,62 Türk Traktör 164,20 166,90 -1,62 Çemaş Döküm 1,22 1,24 -1,61 Kardemir (D) 7,33 7,45 -1,61 Sabancı Holding 10,01 10,17 -1,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi