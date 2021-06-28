Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,081,13-4,42Emlak...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,13
|-4,42
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|2,05
|-3,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,46
|38,74
|-3,30
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,22
|-3,28
|Pegasus
|74,80
|77,25
|-3,17
|Konya Çimento
|806,10
|832,30
|-3,15
|Verusa Holding
|47,12
|48,60
|-3,05
|Deva Holding
|24,52
|25,28
|-3,01
|İş GMYO
|1,94
|2,00
|-3,00
|Yataş
|12,65
|13,00
|-2,69
|Aksa Enerji
|11,58
|11,88
|-2,53
|Bursa Çimento
|3,53
|3,62
|-2,49
|Otokar
|278,60
|285,60
|-2,45
|Hektaş
|7,81
|8,00
|-2,38
|Parsan
|29,02
|29,70
|-2,29
|TAV Havalimanları
|25,64
|26,20
|-2,14
|Vestel
|31,32
|32,00
|-2,12
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,89
|14,18
|-2,05
|Mavi Giyim
|55,60
|56,70
|-1,94
|Brisa
|20,40
|20,80
|-1,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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