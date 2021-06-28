Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,081,13-4,42Emlak...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,08 1,13 -4,42 Emlak Konut GMYO 1,97 2,05 -3,90 Eczacıbaşı Yatırım 37,46 38,74 -3,30 Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 Pegasus 74,80 77,25 -3,17 Konya Çimento 806,10 832,30 -3,15 Verusa Holding 47,12 48,60 -3,05 Deva Holding 24,52 25,28 -3,01 İş GMYO 1,94 2,00 -3,00 Yataş 12,65 13,00 -2,69 Aksa Enerji 11,58 11,88 -2,53 Bursa Çimento 3,53 3,62 -2,49 Otokar 278,60 285,60 -2,45 Hektaş 7,81 8,00 -2,38 Parsan 29,02 29,70 -2,29 TAV Havalimanları 25,64 26,20 -2,14 Vestel 31,32 32,00 -2,12 İş Yatırım Menkul Değerler 13,89 14,18 -2,05 Mavi Giyim 55,60 56,70 -1,94 Brisa 20,40 20,80 -1,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara