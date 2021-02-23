Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
23.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:52
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|36,32
|40,34
|-9,97
|Albaraka Türk
|2,32
|2,49
|-6,83
|Borusan Mannesmann
|32,68
|34,98
|-6,58
|Enerjisa Enerji
|12,41
|13,23
|-6,20
|Hektaş
|29,76
|31,58
|-5,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,00
|37,90
|-5,01
|Netaş Telekomünikasyon
|33,12
|34,50
|-4,00
|Verusa Holding
|65,80
|68,40
|-3,80
|Aksa
|16,18
|16,82
|-3,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|1,32
|-3,79
|Ford Otosan
|203,30
|211,20
|-3,74
|Alarko Holding
|11,43
|11,86
|-3,63
|Karsan Otomotiv
|5,38
|5,58
|-3,58
|Doğuş Otomotiv
|37,70
|39,08
|-3,53
|Şekerbank
|1,43
|1,48
|-3,38
|Eczacıbaşı İlaç
|7,81
|8,08
|-3,34
|Mavi Giyim
|52,60
|54,40
|-3,31
|İş GMYO
|2,38
|2,46
|-3,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,62
|38,88
|-3,24
|Özak GMYO
|5,40
|5,58
|-3,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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