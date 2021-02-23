Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

23.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:52
Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester36,3240,34-9,97
Albaraka Türk2,322,49-6,83
Borusan Mannesmann32,6834,98-6,58
Enerjisa Enerji12,4113,23-6,20
Hektaş29,7631,58-5,76
Alcatel Lucent Teletaş36,0037,90-5,01
Netaş Telekomünikasyon33,1234,50-4,00
Verusa Holding65,8068,40-3,80
Aksa16,1816,82-3,80
İhlas Gayrimenkul1,271,32-3,79
Ford Otosan203,30211,20-3,74
Alarko Holding11,4311,86-3,63
Karsan Otomotiv5,385,58-3,58
Doğuş Otomotiv37,7039,08-3,53
Şekerbank1,431,48-3,38
Eczacıbaşı İlaç7,818,08-3,34
Mavi Giyim52,6054,40-3,31
İş GMYO2,382,46-3,25
Tofaş Oto Fabrikası37,6238,88-3,24
Özak GMYO5,405,58-3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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