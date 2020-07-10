Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 492,00 469,00 4,90 ...
10.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|492,00
|469,00
|4,90
|Borusan Mannesmann
|12,10
|11,55
|4,76
|Karsan Otomotiv
|3,26
|3,19
|2,19
|Kerevitaş Gıda
|4,84
|4,76
|1,68
|Türk Traktör
|89,20
|88,30
|1,02
|Çelebi
|75,40
|74,65
|1,00
|Sasa Polyester
|10,91
|10,84
|0,65
|Logo Yazılım
|87,80
|87,30
|0,57
|Türk Hava Yolları
|11,61
|11,55
|0,52
|Anadolu Grubu Holding
|20,20
|20,12
|0,40
|Turkcell
|15,79
|15,74
|0,32
|Trakya Cam
|4,64
|4,63
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA