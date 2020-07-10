Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 492,00 469,00 4,90 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 492,00 469,00 4,90 Borusan Mannesmann 12,10 11,55 4,76 Karsan Otomotiv 3,26 3,19 2,19 Kerevitaş Gıda 4,84 4,76 1,68 Türk Traktör 89,20 88,30 1,02 Çelebi 75,40 74,65 1,00 Sasa Polyester 10,91 10,84 0,65 Logo Yazılım 87,80 87,30 0,57 Türk Hava Yolları 11,61 11,55 0,52 Anadolu Grubu Holding 20,20 20,12 0,40 Turkcell 15,79 15,74 0,32 Trakya Cam 4,64 4,63 0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA