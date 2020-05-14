Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Reysaş GMYO 4,94 4,57 8,10 ...
14.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|4,94
|4,57
|8,10
|Bim Mağazalar
|53,60
|52,40
|2,29
|Net Holding
|2,06
|2,02
|1,98
|Alarko Holding
|4,71
|4,63
|1,73
|Tat Gıda
|7,73
|7,61
|1,58
|Gübre Fabrikaları
|17,88
|17,65
|1,30
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,48
|6,40
|1,25
|ASELSAN
|28,94
|28,66
|0,98
|Sasa Polyester
|9,18
|9,10
|0,88
|Migros Ticaret
|32,80
|32,52
|0,86
|İpek Doğal Enerji
|14,14
|14,02
|0,86
|Enerjisa Enerji
|7,52
|7,46
|0,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|10,60
|0,47
|Sabancı Holding
|8,24
|8,21
|0,37
|Aksigorta
|5,84
|5,82
|0,34
|Coca Cola İçecek
|36,70
|36,60
|0,27
|Ülker Bisküvi
|23,28
|23,22
|0,26
|Aksa
|6,41
|6,40
|0,16
|Vestel
|13,05
|13,04
|0,08
Kaynak: AA