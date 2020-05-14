Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Reysaş GMYO 4,94 4,57 8,10 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 4,94 4,57 8,10 Bim Mağazalar 53,60 52,40 2,29 Net Holding 2,06 2,02 1,98 Alarko Holding 4,71 4,63 1,73 Tat Gıda 7,73 7,61 1,58 Gübre Fabrikaları 17,88 17,65 1,30 Anadolu Hayat Emeklilik 6,48 6,40 1,25 ASELSAN 28,94 28,66 0,98 Sasa Polyester 9,18 9,10 0,88 Migros Ticaret 32,80 32,52 0,86 İpek Doğal Enerji 14,14 14,02 0,86 Enerjisa Enerji 7,52 7,46 0,80 Kordsa Teknik Tekstil 10,65 10,60 0,47 Sabancı Holding 8,24 8,21 0,37 Aksigorta 5,84 5,82 0,34 Coca Cola İçecek 36,70 36,60 0,27 Ülker Bisküvi 23,28 23,22 0,26 Aksa 6,41 6,40 0,16 Vestel 13,05 13,04 0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA