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Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 9,90 9,63 2,80 ...

09.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 9,90 9,63 2,80
Karel Elektronik 14,36 14,05 2,21
MLP Sağlık 18,38 18,04 1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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