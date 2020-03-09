Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 9,90 9,63 2,80 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 9,90 9,63 2,80 Karel Elektronik 14,36 14,05 2,21 MLP Sağlık 18,38 18,04 1,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA