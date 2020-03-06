Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 6 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 14,17 13,80 2,68 Ereğli Demir Çelik 8,92 8,75 1,94 İskenderun Demir Çelik 7,32 7,20 1,67 Koza Altın 74,20 73,65 0,75 Bim Mağazalar 52,45 52,20 0,48 Adana Çimento (A) 8,93 8,90 0,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA