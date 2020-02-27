Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 45,44 44,40 2,34 ...
27.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|45,44
|44,40
|2,34
|Anadolu Efes
|24,42
|24,30
|0,49
Kaynak: AA