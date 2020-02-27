Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

27.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 2 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 45,44 44,40 2,34 Anadolu Efes 24,42 24,30 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA