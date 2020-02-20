Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 69,80 67,90 2,80 ...
20.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|69,80
|67,90
|2,80
|Coca Cola İçecek
|48,40
|47,40
|2,11
|Gübre Fabrik.
|18,18
|17,83
|1,96
|Doğan Holding
|2,00
|1,98
|1,01
|Tüpraş
|112,20
|111,10
|0,99
|Migros Ticaret
|24,62
|24,40
|0,90
|Alarko Holding
|6,04
|5,99
|0,83
|Koç Holding
|20,12
|19,96
|0,80
|Arçelik
|20,14
|19,98
|0,80
|Bim Mağazalar
|48,12
|47,76
|0,75
|Vestel
|16,87
|16,75
|0,72
|Turkcell
|14,83
|14,76
|0,47
|Otokar
|165,50
|165,00
|0,30
Kaynak: AA