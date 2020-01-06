Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 93,85 84,90 10,54 ...
06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|93,85
|84,90
|10,54
|Koza Altın
|80,30
|76,30
|5,24
|İpek Doğal Enerji
|9,30
|8,89
|4,61
|Koza Madencilik
|10,92
|10,57
|3,31
|Tat Gıda
|6,69
|6,58
|1,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,65
|6,56
|1,37
|ASELSAN
|22,04
|21,78
|1,19
|Arçelik
|21,26
|21,18
|0,38
|Turcas Petrol
|2,77
|2,76
|0,36
|Ege Endüstri
|568,40
|566,70
|0,30
|Halkbank
|6,03
|6,02
|0,17
|Tofaş Oto. Fab.
|26,44
|26,40
|0,15
Kaynak: AA