Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 11,26 10,98 2,55
A.V.
16.10.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|11,26
|10,98
|2,55
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|1,49
|2,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,60
|1,87
|Bera Holding
|2,03
|2,00
|1,50
|Kerevitaş Gıda
|2,56
|2,53
|1,19
|Türk Traktör
|38,88
|38,58
|0,78
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,46
|0,68
|Mavi Giyim
|40,76
|40,50
|0,64
|Ülker Bisküvi
|18,10
|17,99
|0,61
|Gözde Girişim
|3,40
|3,38
|0,59
|Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|21,04
|0,57
|Ford Otosan
|60,65
|60,60
|0,08
|Koç Holding
|17,66
|17,65
|0,06
Kaynak: AA