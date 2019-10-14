Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,33 2,14 8,88
İş Fin.

14.10.2019 14:20
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,33 2,14 8,88
İş Fin.Kir. 2,18 2,16 0,93
Koza Altın 66,45 65,90 0,83
Alarko GMYO 51,85 51,70 0,29
Göltaş Çimento 12,66 12,64 0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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