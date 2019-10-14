Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,33 2,14 8,88
İş Fin.
14.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,33
|2,14
|8,88
|İş Fin.Kir.
|2,18
|2,16
|0,93
|Koza Altın
|66,45
|65,90
|0,83
|Alarko GMYO
|51,85
|51,70
|0,29
|Göltaş Çimento
|12,66
|12,64
|0,16
Kaynak: AA