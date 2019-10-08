Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 5,34 5,20 2,69 ...
08.10.2019 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|5,34
|5,20
|2,69
|Alarko Holding
|5,07
|4,95
|2,42
|Trakya Cam
|2,90
|2,86
|1,40
|Afyon Çimento
|4,36
|4,31
|1,16
|Koza Madencilik
|9,44
|9,36
|0,85
|Turkcell
|13,04
|12,98
|0,46
|TAV Havalimanları
|23,84
|23,76
|0,34
|Enerjisa Enerji
|6,27
|6,26
|0,16
|Tukaş
|6,34
|6,33
|0,16
Kaynak: AA