Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
15.08.2019 13:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,56
|1,49
|4,70
|Pegasus
|57,25
|54,80
|4,47
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|1,65
|3,64
|Metro Holding
|1,16
|1,12
|3,57
|Türk Traktör
|38,48
|37,20
|3,44
|Parsan
|14,39
|13,94
|3,23
|Bim Mağazalar
|49,44
|48,20
|2,57
|Tukaş
|4,65
|4,54
|2,42
|Koza Madencilik
|8,56
|8,37
|2,27
|İpek Doğal Enerji
|6,04
|5,91
|2,20
|Koza Altın
|64,05
|62,80
|1,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|1,47
|1,36
|Ford Otosan
|58,05
|57,30
|1,31
|Alarko Holding
|3,61
|3,57
|1,12
|Turkcell
|12,40
|12,30
|0,81
|Çemtaş
|4,97
|4,94
|0,61
|Hektaş
|13,83
|13,81
|0,14
Kaynak: AA