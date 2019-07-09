Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|5,62
|5,48
|2,55
|Enka İnşaat
|5,84
|5,71
|2,28
|Tüpraş
|115,60
|113,10
|2,21
|Bim Mağazalar
|86,25
|84,95
|1,53
|Turkcell
|12,76
|12,57
|1,51
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|6,87
|1,46
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,74
|1,35
|Park Elek.Madencilik
|2,64
|2,61
|1,15
|Parsan
|14,74
|14,62
|0,82
|Çelebi
|96,75
|96,30
|0,47
|Enerjisa Enerji
|5,88
|5,86
|0,34
|İttifak Holding
|6,07
|6,05
|0,33
Kaynak: AA
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