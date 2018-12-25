Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,35
|0,34
|2,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,82
|2,44
|Net Holding
|2,06
|2,02
|1,98
|İş GMYO
|1,04
|1,02
|1,96
|Anadolu Cam
|2,57
|2,53
|1,58
|Türk Traktör
|33,96
|33,44
|1,56
|Global Yat. Holding
|3,03
|3,00
|1,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,57
|4,53
|0,88
|T. Halk Bankası
|7,16
|7,11
|0,70
|Polisan Holding
|6,10
|6,07
|0,49
|Soda Sanayii
|7,10
|7,07
|0,42
|Şok Marketler
|11,00
|10,96
|0,36
|Koza Madencilik
|7,09
|7,07
|0,28
|Pegasus
|23,22
|23,16
|0,26
|Türk Hava Yolları
|16,20
|16,16
|0,25
|TAV Havalimanları
|22,74
|22,72
|0,09
Kaynak: AA