Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,52
|2,25
|12,00
|Yataş
|4,32
|3,96
|9,09
|İhlas Holding
|0,37
|0,35
|5,71
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,78
|5,06
|Ereğli Demir Çelik
|11,56
|11,22
|3,03
|Galatasaray Sportif
|1,56
|1,52
|2,63
|Koç Holding
|14,64
|14,35
|2,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,20
|2,16
|1,85
|Net Holding
|1,97
|1,94
|1,55
|Ak Enerji
|0,66
|0,65
|1,54
|GSD Holding
|0,68
|0,67
|1,49
|Özderici GMYO
|7,20
|7,10
|1,41
|Mavi Giyim
|22,72
|22,48
|1,07
|T. Halk Bankası
|6,00
|5,94
|0,99
|Ford Otosan
|59,85
|59,45
|0,67
|Trakya Cam
|4,61
|4,59
|0,44
|Tüpraş
|125,00
|124,50
|0,40
|Vestel
|8,74
|8,73
|0,11