Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 10 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Flap...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen 10 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,27
|5,04
|4,56
|Ford Otosan
|65,10
|64,00
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|11,34
|11,23
|0,98
|Doğuş Otomotiv
|7,26
|7,21
|0,69
|Karsan Otomotiv
|1,63
|1,62
|0,62
|TAV Havalimanları
|22,06
|21,94
|0,55
|Şişe Cam
|4,00
|3,98
|0,50
|Tekfen Holding
|15,20
|15,14
|0,40
|Anadolu Cam
|2,57
|2,56
|0,39
|Soda Sanayii
|5,32
|5,31
|0,19