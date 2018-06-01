Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 10 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,27 5,04 4,56 Ford Otosan 65,10 64,00 1,72 Ereğli Demir Çelik 11,34 11,23 0,98 Doğuş Otomotiv 7,26 7,21 0,69 Karsan Otomotiv 1,63 1,62 0,62 TAV Havalimanları 22,06 21,94 0,55 Şişe Cam 4,00 3,98 0,50 Tekfen Holding 15,20 15,14 0,40 Anadolu Cam 2,57 2,56 0,39 Soda Sanayii 5,32 5,31 0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)