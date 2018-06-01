Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen 10 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Flap...

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 10 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,275,044,56
Ford Otosan65,1064,001,72
Ereğli Demir Çelik11,3411,230,98
Doğuş Otomotiv7,267,210,69
Karsan Otomotiv1,631,620,62
TAV Havalimanları22,0621,940,55
Şişe Cam4,003,980,50
Tekfen Holding15,2015,140,40
Anadolu Cam2,572,560,39
Soda Sanayii5,325,310,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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