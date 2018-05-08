Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,28
|4,10
|4,39
|Ereğli Demir Çelik
|10,24
|9,88
|3,64
|TAV Havalimanları
|21,30
|20,88
|2,01
|Global Yat. Holding
|3,87
|3,82
|1,31
|ICBC Turkey Bank
|5,64
|5,57
|1,26
|Halk GMYO
|0,85
|0,84
|1,19
|Doğuş Otomotiv
|7,58
|7,50
|1,07
|MLP Sağlık
|16,53
|16,38
|0,92
|Garanti Bankası
|9,02
|8,94
|0,89
|Turkcell
|12,66
|12,55
|0,88
|Brisa
|6,45
|6,43
|0,31
|Şişe Cam
|4,44
|4,43
|0,23
|Trakya Cam
|4,46
|4,45
|0,22
|Türk Hava Yolları
|16,61
|16,58
|0,18
|Türk Traktör
|57,15
|57,10
|0,09