Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,28 4,10 4,39 Ereğli Demir Çelik 10,24 9,88 3,64 TAV Havalimanları 21,30 20,88 2,01 Global Yat. Holding 3,87 3,82 1,31 ICBC Turkey Bank 5,64 5,57 1,26 Halk GMYO 0,85 0,84 1,19 Doğuş Otomotiv 7,58 7,50 1,07 MLP Sağlık 16,53 16,38 0,92 Garanti Bankası 9,02 8,94 0,89 Turkcell 12,66 12,55 0,88 Brisa 6,45 6,43 0,31 Şişe Cam 4,44 4,43 0,23 Trakya Cam 4,46 4,45 0,22 Türk Hava Yolları 16,61 16,58 0,18 Türk Traktör 57,15 57,10 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)