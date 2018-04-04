Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Albaraka Türk 1,63 1,59 2,52 Metro Holding 1,07 1,05 1,90 Galatasaray Sportif 2,38 2,34 1,71 Halk GMYO 0,91 0,90 1,11 Trakya Cam 5,04 5,00 0,80 Emlak Konut GMYO 2,56 2,54 0,79 Arçelik 18,17 18,07 0,55 Enka İnşaat 5,45 5,43 0,37 Tekfen Holding 16,66 16,60 0,35 Enerjisa Enerji 6,91 6,89 0,29 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,25 54,15 0,18 Ege Endüstri 377,40 377,20 0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)