Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tekfen Holding14,2913,694,38
Tüpraş123,70121,501,81
Banvit20,1219,781,72
İş GMYO1,291,280,78
Anadolu Cam2,602,580,78
Türk Hava Yolları10,1510,100,50
Tofaş Oto. Fab.33,0832,920,49
Brisa6,986,950,43
Bim Mağazalar77,3577,050,39
Ülker Bisküvi18,2218,170,28
Otokar119,70119,400,25
Koç Holding16,9416,900,24
Şişe Cam4,474,460,22
Koza Altın29,8829,820,20
Coca Cola İçecek36,9236,900,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)