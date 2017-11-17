Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|14,29
|13,69
|4,38
|Tüpraş
|123,70
|121,50
|1,81
|Banvit
|20,12
|19,78
|1,72
|İş GMYO
|1,29
|1,28
|0,78
|Anadolu Cam
|2,60
|2,58
|0,78
|Türk Hava Yolları
|10,15
|10,10
|0,50
|Tofaş Oto. Fab.
|33,08
|32,92
|0,49
|Brisa
|6,98
|6,95
|0,43
|Bim Mağazalar
|77,35
|77,05
|0,39
|Ülker Bisküvi
|18,22
|18,17
|0,28
|Otokar
|119,70
|119,40
|0,25
|Koç Holding
|16,94
|16,90
|0,24
|Şişe Cam
|4,47
|4,46
|0,22
|Koza Altın
|29,88
|29,82
|0,20
|Coca Cola İçecek
|36,92
|36,90
|0,05