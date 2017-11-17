Günün İlk Yarısında Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 14,29 13,69 4,38 Tüpraş 123,70 121,50 1,81 Banvit 20,12 19,78 1,72 İş GMYO 1,29 1,28 0,78 Anadolu Cam 2,60 2,58 0,78 Türk Hava Yolları 10,15 10,10 0,50 Tofaş Oto. Fab. 33,08 32,92 0,49 Brisa 6,98 6,95 0,43 Bim Mağazalar 77,35 77,05 0,39 Ülker Bisküvi 18,22 18,17 0,28 Otokar 119,70 119,40 0,25 Koç Holding 16,94 16,90 0,24 Şişe Cam 4,47 4,46 0,22 Koza Altın 29,88 29,82 0,20 Coca Cola İçecek 36,92 36,90 0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)