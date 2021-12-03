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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş13,4013,71-2,26Selçuk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş13,4013,71-2,26
Selçuk Ecza Deposu11,4511,58-1,12
Türk İlaç Serum13,0313,15-0,91
Kervan Gıda12,9713,07-0,77
SASA Polyester46,3646,50-0,30
Anadolu Grubu Holding38,5238,62-0,26
Migros Ticaret42,6442,70-0,14
BİM Mağazalar70,0570,10-0,07
Vestel28,5828,60-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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