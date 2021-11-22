Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Deva Holding28,1826,386,82QUA...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|28,18
|26,38
|6,82
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,90
|11,20
|6,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|68,20
|64,45
|5,82
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,48
|5,13
|Kartonsan
|54,55
|52,15
|4,60
|Aksa Enerji
|8,42
|8,05
|4,60
|Ege Endüstri
|1.614,30
|1.545,20
|4,47
|Netaş Telekomünikasyon
|18,20
|17,50
|4,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,59
|6,35
|3,78
|İskenderun Demir Çelik
|17,62
|17,03
|3,46
|Verusa Holding
|50,85
|49,20
|3,35
|Global Yatırım Holding
|2,18
|2,11
|3,32
|Parsan
|34,22
|33,16
|3,20
|Türk İlaç Serum
|10,12
|9,81
|3,16
|Logo Yazılım
|43,84
|42,50
|3,15
|Hektaş
|9,95
|9,67
|2,90
|Gübre Fabrikaları
|74,15
|72,10
|2,84
|Kardemir (D)
|8,41
|8,18
|2,81
|Kervan Gıda
|12,81
|12,46
|2,81
|Esenboğa Elektrik
|28,76
|28,00
|2,71
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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