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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim8,858,217,80
Bera Holding11,4710,667,60
Brisa26,3224,606,99
Alarko GMYO26,4024,766,62
Kardemir (D)8,327,846,12
Karsan Otomotiv4,063,845,73
Enerjisa Enerji12,6312,153,95
Ege Endüstri1.538,601.480,403,93
Doğan Holding3,052,943,74
Hektaş9,319,013,33
Deva Holding25,5024,723,16
Aygaz21,2620,623,10
Çemtaş15,8315,363,06
İskenderun Demir Çelik17,2216,722,99
İndeks Bilgisayar6,896,692,99
Çimsa29,7628,922,90
Türkiye Sigorta5,064,932,64
Torunlar GMYO3,993,892,57
Netaş Telekomünikasyon17,4016,972,53
Ereğli Demir Çelik21,5421,022,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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