Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 8,85 8,21 7,80 Bera Holding 11,47 10,66 7,60 Brisa 26,32 24,60 6,99 Alarko GMYO 26,40 24,76 6,62 Kardemir (D) 8,32 7,84 6,12 Karsan Otomotiv 4,06 3,84 5,73 Enerjisa Enerji 12,63 12,15 3,95 Ege Endüstri 1.538,60 1.480,40 3,93 Doğan Holding 3,05 2,94 3,74 Hektaş 9,31 9,01 3,33 Deva Holding 25,50 24,72 3,16 Aygaz 21,26 20,62 3,10 Çemtaş 15,83 15,36 3,06 İskenderun Demir Çelik 17,22 16,72 2,99 İndeks Bilgisayar 6,89 6,69 2,99 Çimsa 29,76 28,92 2,90 Türkiye Sigorta 5,06 4,93 2,64 Torunlar GMYO 3,99 3,89 2,57 Netaş Telekomünikasyon 17,40 16,97 2,53 Ereğli Demir Çelik 21,54 21,02 2,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi