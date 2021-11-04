Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO2,882,629,92Global...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,88
|2,62
|9,92
|Global Yatırım Holding
|1,94
|1,80
|7,78
|Türk Hava Yolları
|16,66
|15,58
|6,93
|Ziraat GMYO
|2,34
|2,21
|5,88
|Pegasus
|87,95
|83,85
|4,89
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,62
|4,70
|İş GMYO
|2,12
|2,04
|3,92
|Alarko Holding
|10,39
|10,00
|3,90
|Çimsa
|29,00
|28,16
|2,98
|Doğan Holding
|2,80
|2,72
|2,94
|Koza Altın
|106,50
|103,50
|2,90
|Erbosan
|138,80
|135,00
|2,81
|Migros Ticaret
|35,96
|35,00
|2,74
|Koç Holding
|25,00
|24,34
|2,71
|Aksa
|23,56
|22,94
|2,70
|Halkbank
|4,61
|4,49
|2,67
|TAV Havalimanları
|27,92
|27,20
|2,65
|Torunlar GMYO
|3,92
|3,82
|2,62
|İş Finansal Kiralama
|3,16
|3,08
|2,60
|Koza Madencilik
|16,06
|15,66
|2,55
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500