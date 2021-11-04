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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO2,882,629,92Global...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO2,882,629,92
Global Yatırım Holding1,941,807,78
Türk Hava Yolları16,6615,586,93
Ziraat GMYO2,342,215,88
Pegasus87,9583,854,89
Karsan Otomotiv3,793,624,70
İş GMYO2,122,043,92
Alarko Holding10,3910,003,90
Çimsa29,0028,162,98
Doğan Holding2,802,722,94
Koza Altın106,50103,502,90
Erbosan138,80135,002,81
Migros Ticaret35,9635,002,74
Koç Holding25,0024,342,71
Aksa23,5622,942,70
Halkbank4,614,492,67
TAV Havalimanları27,9227,202,65
Torunlar GMYO3,923,822,62
İş Finansal Kiralama3,163,082,60
Koza Madencilik16,0615,662,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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