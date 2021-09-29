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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa21,0820,104,88
İndeks Bilgisayar6,596,353,78
Net Holding4,984,823,32
Koza Altın97,1094,352,91
Brisa21,4220,822,88
Çimsa27,8227,082,73
Otokar307,20300,102,37
Kartonsan46,6045,542,33
Eczacıbaşı Yatırım37,3836,542,30
Bim Mağazalar64,3063,002,06
Coca Cola İçecek83,1081,551,90
Anadolu Efes20,9420,581,75
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,201,181,69
Koç Holding22,3622,021,54
Esenboğa Elektrik32,2831,801,51
Arçelik32,9832,501,48
Garanti Bankası8,978,841,47
Eczacıbaşı İlaç5,815,731,40
Ford Otosan162,10159,901,38
Yapı ve Kredi Bankası2,372,341,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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