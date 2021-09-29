Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|21,08
|20,10
|4,88
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|6,35
|3,78
|Net Holding
|4,98
|4,82
|3,32
|Koza Altın
|97,10
|94,35
|2,91
|Brisa
|21,42
|20,82
|2,88
|Çimsa
|27,82
|27,08
|2,73
|Otokar
|307,20
|300,10
|2,37
|Kartonsan
|46,60
|45,54
|2,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,38
|36,54
|2,30
|Bim Mağazalar
|64,30
|63,00
|2,06
|Coca Cola İçecek
|83,10
|81,55
|1,90
|Anadolu Efes
|20,94
|20,58
|1,75
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,20
|1,18
|1,69
|Koç Holding
|22,36
|22,02
|1,54
|Esenboğa Elektrik
|32,28
|31,80
|1,51
|Arçelik
|32,98
|32,50
|1,48
|Garanti Bankası
|8,97
|8,84
|1,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|5,73
|1,40
|Ford Otosan
|162,10
|159,90
|1,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,37
|2,34
|1,28
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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