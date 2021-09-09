Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,59
|0,61
|-3,28
|RTA Laboratuvarları
|25,00
|25,44
|-1,73
|Verusa Holding
|48,92
|49,54
|-1,25
|Sabancı Holding
|9,86
|9,96
|-1,00
|Şekerbank
|1,03
|1,04
|-0,96
|Koç Holding
|22,04
|22,18
|-0,63
|TAV Havalimanları
|23,20
|23,30
|-0,43
|Gübre Fabrikaları
|51,40
|51,60
|-0,39
|Pegasus
|69,80
|70,05
|-0,36
|Ege Gübre
|165,60
|166,10
|-0,30
|Türk Telekom
|7,20
|7,22
|-0,28
|Alkim Kimya
|15,27
|15,31
|-0,26
|Fenerbahçe Futbol
|34,90
|34,98
|-0,23
|Bim Mağazalar
|69,35
|69,50
|-0,22
|Vestel
|28,72
|28,78
|-0,21
|Oyak Çimento
|6,74
|6,75
|-0,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|14,21
|-0,14
|Vestel Beyaz Eşya
|47,54
|47,60
|-0,13
|Şişe Cam
|8,58
|8,59
|-0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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