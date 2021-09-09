Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,590,61-3,28
RTA Laboratuvarları25,0025,44-1,73
Verusa Holding48,9249,54-1,25
Sabancı Holding9,869,96-1,00
Şekerbank1,031,04-0,96
Koç Holding22,0422,18-0,63
TAV Havalimanları23,2023,30-0,43
Gübre Fabrikaları51,4051,60-0,39
Pegasus69,8070,05-0,36
Ege Gübre165,60166,10-0,30
Türk Telekom7,207,22-0,28
Alkim Kimya15,2715,31-0,26
Fenerbahçe Futbol34,9034,98-0,23
Bim Mağazalar69,3569,50-0,22
Vestel28,7228,78-0,21
Oyak Çimento6,746,75-0,15
İş Yatırım Menkul Değerler14,1914,21-0,14
Vestel Beyaz Eşya47,5447,60-0,13
Şişe Cam8,588,59-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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