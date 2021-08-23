Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa19,2019,81-3,08
Erbosan141,00144,50-2,42
RTA Laboratuvarları21,4221,88-2,10
Tofaş Oto Fabrikası39,9240,34-1,04
Aksa Enerji13,5713,70-0,95
Deva Holding24,3624,54-0,73
MLP Sağlık24,6824,78-0,40
Bera Holding9,909,94-0,40
Kardemir (D)7,587,61-0,39
Ereğli Demir Çelik18,5718,64-0,38
Logo Yazılım38,5438,68-0,36
Coca Cola İçecek87,0087,25-0,29
Koza Madencilik15,4815,52-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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