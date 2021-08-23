Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|19,20
|19,81
|-3,08
|Erbosan
|141,00
|144,50
|-2,42
|RTA Laboratuvarları
|21,42
|21,88
|-2,10
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,92
|40,34
|-1,04
|Aksa Enerji
|13,57
|13,70
|-0,95
|Deva Holding
|24,36
|24,54
|-0,73
|MLP Sağlık
|24,68
|24,78
|-0,40
|Bera Holding
|9,90
|9,94
|-0,40
|Kardemir (D)
|7,58
|7,61
|-0,39
|Ereğli Demir Çelik
|18,57
|18,64
|-0,38
|Logo Yazılım
|38,54
|38,68
|-0,36
|Coca Cola İçecek
|87,00
|87,25
|-0,29
|Koza Madencilik
|15,48
|15,52
|-0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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