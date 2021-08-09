Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,571,62-3,09
Erbosan148,10151,80-2,44
İş Finansal Kiralama3,053,11-1,93
Gözde Girişim5,705,78-1,38
Koza Madencilik13,7613,92-1,15
RTA Laboratuvarları21,1021,28-0,85
Hedef Girişim2,692,71-0,74
Ford Otosan176,00177,30-0,73
SASA Polyester29,6029,80-0,67
Koza Altın107,00107,70-0,65
Ereğli Demir Çelik20,6820,80-0,58
İpek Doğal Enerji11,8911,95-0,50
Koç Holding20,9020,98-0,38
Şok Marketler Ticaret11,9712,01-0,33
Vakıflar Bankası3,533,54-0,28
Kervan Gıda16,3216,35-0,18
Enerjisa Enerji10,5210,53-0,09
Bim Mağazalar64,4564,50-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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