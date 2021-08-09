Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,57
|1,62
|-3,09
|Erbosan
|148,10
|151,80
|-2,44
|İş Finansal Kiralama
|3,05
|3,11
|-1,93
|Gözde Girişim
|5,70
|5,78
|-1,38
|Koza Madencilik
|13,76
|13,92
|-1,15
|RTA Laboratuvarları
|21,10
|21,28
|-0,85
|Hedef Girişim
|2,69
|2,71
|-0,74
|Ford Otosan
|176,00
|177,30
|-0,73
|SASA Polyester
|29,60
|29,80
|-0,67
|Koza Altın
|107,00
|107,70
|-0,65
|Ereğli Demir Çelik
|20,68
|20,80
|-0,58
|İpek Doğal Enerji
|11,89
|11,95
|-0,50
|Koç Holding
|20,90
|20,98
|-0,38
|Şok Marketler Ticaret
|11,97
|12,01
|-0,33
|Vakıflar Bankası
|3,53
|3,54
|-0,28
|Kervan Gıda
|16,32
|16,35
|-0,18
|Enerjisa Enerji
|10,52
|10,53
|-0,09
|Bim Mağazalar
|64,45
|64,50
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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