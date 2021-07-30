Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,33
|4,20
|3,10
|Borusan Mannesmann
|25,72
|25,10
|2,47
|Galatasaray Sportif
|3,79
|3,71
|2,16
|Gözde Girişim
|5,41
|5,33
|1,50
|Aselsan
|15,47
|15,26
|1,38
|Aksa Enerji
|12,67
|12,50
|1,36
|Torunlar GMYO
|3,39
|3,35
|1,19
|Zorlu Enerji
|1,79
|1,77
|1,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,31
|0,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,12
|7,06
|0,85
|Vestel Beyaz Eşya
|45,30
|44,94
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|36,48
|36,20
|0,77
|Erbosan
|141,60
|140,70
|0,64
|Borusan Yat. Paz.
|298,20
|296,40
|0,61
|Brisa
|22,88
|22,76
|0,53
|Enka İnşaat
|9,36
|9,32
|0,43
|Alkim Kimya
|15,09
|15,03
|0,40
|Tüpraş
|94,35
|94,10
|0,27
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|4,46
|0,22
|Ereğli Demir Çelik
|20,04
|20,00
|0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
Haber Yorumları
500