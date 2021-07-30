Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv4,334,203,10
Borusan Mannesmann25,7225,102,47
Galatasaray Sportif3,793,712,16
Gözde Girişim5,415,331,50
Aselsan15,4715,261,38
Aksa Enerji12,6712,501,36
Torunlar GMYO3,393,351,19
Zorlu Enerji1,791,771,13
Yapı ve Kredi Bank.2,332,310,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,127,060,85
Vestel Beyaz Eşya45,3044,940,81
Fenerbahçe Futbol36,4836,200,77
Erbosan141,60140,700,64
Borusan Yat. Paz.298,20296,400,61
Brisa22,8822,760,53
Enka İnşaat9,369,320,43
Alkim Kimya15,0915,030,40
Tüpraş94,3594,100,27
Kerevitaş Gıda4,474,460,22
Ereğli Demir Çelik20,0420,000,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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