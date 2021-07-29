Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ereğli...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ereğli Demir Çelik19,6118,734,70
Verusa Holding47,2845,503,91
İhlas Holding0,570,553,64
İpek Doğal Enerji11,5711,233,03
Netaş Telekom.19,7819,232,86
Çemtaş13,4813,132,67
Hedef Girişim2,792,722,57
Gözde Girişim5,365,232,49
Bim Mağazalar63,0061,502,44
Kardemir (D)7,717,532,39
Koç Holding20,4419,992,25
Türk Hava Yolları12,8312,562,15
Arçelik33,1832,502,09
Akbank5,205,101,96
Koza Madencilik13,5413,301,80
Erbosan141,60139,101,80
Türkiye Sigorta4,764,681,71
Turkcell15,4915,231,71
Çemaş Döküm1,201,181,69
Ford Otosan171,30168,501,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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