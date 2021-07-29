Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ereğli...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|19,61
|18,73
|4,70
|Verusa Holding
|47,28
|45,50
|3,91
|İhlas Holding
|0,57
|0,55
|3,64
|İpek Doğal Enerji
|11,57
|11,23
|3,03
|Netaş Telekom.
|19,78
|19,23
|2,86
|Çemtaş
|13,48
|13,13
|2,67
|Hedef Girişim
|2,79
|2,72
|2,57
|Gözde Girişim
|5,36
|5,23
|2,49
|Bim Mağazalar
|63,00
|61,50
|2,44
|Kardemir (D)
|7,71
|7,53
|2,39
|Koç Holding
|20,44
|19,99
|2,25
|Türk Hava Yolları
|12,83
|12,56
|2,15
|Arçelik
|33,18
|32,50
|2,09
|Akbank
|5,20
|5,10
|1,96
|Koza Madencilik
|13,54
|13,30
|1,80
|Erbosan
|141,60
|139,10
|1,80
|Türkiye Sigorta
|4,76
|4,68
|1,71
|Turkcell
|15,49
|15,23
|1,71
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,18
|1,69
|Ford Otosan
|171,30
|168,50
|1,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip
Haber Yorumları
500