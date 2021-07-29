Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ereğli...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 19,61 18,73 4,70 Verusa Holding 47,28 45,50 3,91 İhlas Holding 0,57 0,55 3,64 İpek Doğal Enerji 11,57 11,23 3,03 Netaş Telekom. 19,78 19,23 2,86 Çemtaş 13,48 13,13 2,67 Hedef Girişim 2,79 2,72 2,57 Gözde Girişim 5,36 5,23 2,49 Bim Mağazalar 63,00 61,50 2,44 Kardemir (D) 7,71 7,53 2,39 Koç Holding 20,44 19,99 2,25 Türk Hava Yolları 12,83 12,56 2,15 Arçelik 33,18 32,50 2,09 Akbank 5,20 5,10 1,96 Koza Madencilik 13,54 13,30 1,80 Erbosan 141,60 139,10 1,80 Türkiye Sigorta 4,76 4,68 1,71 Turkcell 15,49 15,23 1,71 Çemaş Döküm 1,20 1,18 1,69 Ford Otosan 171,30 168,50 1,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip