Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 12,70 12,95 -1,93 Logo Yazılım 35,60 36,00 -1,11 Fenerbahçe Futbol 37,36 37,76 -1,06 Enka İnşaat 9,13 9,22 -0,98 Ereğli Demir Çelik 18,01 18,17 -0,88 Ford Otosan 172,90 174,20 -0,75 Turkcell 15,99 16,05 -0,37 Bim Mağazalar 62,25 62,45 -0,32 Net Holding 4,19 4,20 -0,24 Koza Altın 112,60 112,80 -0,18 Koza Madencilik 13,79 13,80 -0,07 Migros Ticaret 32,50 32,52 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara