Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|12,70
|12,95
|-1,93
|Logo Yazılım
|35,60
|36,00
|-1,11
|Fenerbahçe Futbol
|37,36
|37,76
|-1,06
|Enka İnşaat
|9,13
|9,22
|-0,98
|Ereğli Demir Çelik
|18,01
|18,17
|-0,88
|Ford Otosan
|172,90
|174,20
|-0,75
|Turkcell
|15,99
|16,05
|-0,37
|Bim Mağazalar
|62,25
|62,45
|-0,32
|Net Holding
|4,19
|4,20
|-0,24
|Koza Altın
|112,60
|112,80
|-0,18
|Koza Madencilik
|13,79
|13,80
|-0,07
|Migros Ticaret
|32,50
|32,52
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500